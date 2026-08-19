Polisen bekräftar beslag av knark i Kungsbacka

Av Johanna Simonsson

Polisen har gjort tillslag och hittat stora mängder narkotika. Enligt TV4 hittades över 100 kilo amfetamin i Kungsbacka sent på tisdagskvällen. På torsdagen bekräftar polisen att det skett ett större beslag av narkotika i Kungsbacka.



Polisen bekräftar att de gjort beslag av narkotika i Kungsbacka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Flera avdelningar inom polisen ska ha varit inblandade i insatsen som ägde rum sent på tisdagskvällen.

Polisen ska då ha hittat över 100 kilo amfetamin till ett gatuvärde av 25 miljoner kronor, enligt uppgifter till TV4 Nyheter. Ytterligare tillslag mot bland annat bilar ska dessutom ha gjorts.

Minst tre personer ska ha gripits misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt TV4 utreder polisen en hög hotbild mot flera adresser i västra Sverige efter beslagen.

Polisen har skickat ut ett pressmeddelande om att de gjort omfattande beslag av narkotika.

”Tillslagen har skett på flera olika platser i regionen. I samband med insatserna har ett flertal personer från olika delar av region Väst frihetsberövats. Ärendena befinner sig i ett tidigt utredningsskede. På grund av förundersökningssekretess kan polisen i nuläget inte lämna ytterligare detaljer om exakta platser eller mängder”, skriver polisen i pressmeddelandet.

På torsdagen bekräftade Johanna Hennix, lokalpolisområdeschef i Kungsbacka, för Kungsbacka-Posten att det skett ett tillslag i Kungsbacka.

– Vi har gjort ett större beslag av narkotika, säger hon till tidningen.

Åklagaren har även sagt till Kungsbacka-Posten att tre personer är frihetsberövade.