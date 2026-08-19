Klart: Kommunen säljer sina laddningsstationer

Av Eric Andersson

Kungsbacka kommun har sålt 50 laddningsstationer. Från och med 1 september tar två privata aktörer över ägarskapet.

Kungsbacka kommun har sålt sina 50 laddningsstationer. Foto: Pressbild

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var i maj som Kommunfullmäktige beslutade att kommunens 50 laddningsstationer skulle säljas och sedan i slutet av juni har de legat ute till försäljning. De har sålts på auktion i tre olika paket: ett med 16 laddningsstationer, ett annat med 14 och ett tredje med 20.

Nu står det klart att Chargenode och Qwello tar över ägandet av laddstolparna från och med 1 september.

– Kommunen fick ett viktigt ansvar från politiken att bygga upp laddinfrastrukturen i ett tidigt skede, innan marknaden var fullt utvecklad. Nu är tiden mogen för privata aktörer att ta över och vidareutveckla tjänsten. Det ligger också i linje med vår syn att kommunen ska skapa förutsättningar, inte långsiktigt bedriva kommersiell verksamhet, säger Monica Neptun (L), ordförande i nämnden för Teknik, i ett pressmeddelande.

Laddningsstationerna som finns vid kommunala lokaler samt de som Eksta innehar omfattas inte av försäljningen.