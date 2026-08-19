Man nekades lämna tillbaka vara – hotade att slå personal

När en man inte fick byta en vara i en matbutik hotade han att slå personalen. Polis tillkallades till platsen.
Det var vid 20-tiden på torsdagskvällen som en man i 50-årsåldern gick in i en matbutik i Kungsbacka kommun.
– En man kommer till förbutiken och ska reklamera en vara. Han nekas detta och hotar då med att slå den anställda. Personalen blir såklart rädd och larmar oss som skickar en bil, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka kommun.
Väl på plats kunde polisen få mannen att lämna butiken.
En anmälan om olaga hot har upprättats.
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