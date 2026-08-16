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FOTBOLL 2026-08-20 KL. 14:27
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Vändningen: Gaisstjärnan siktar på comeback i år

Av Christian Johansson

Gustav Lundgren var tydlig efter den olyckliga hälseneskadan att siktat var inställt på 2027.
Nu ger Onsalasonen Gaissupportrarna hopp om en betydligt snabbare comeback.

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