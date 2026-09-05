Polisen: Så många brott anmäldes under festivalen

Cirka 7 000 personer besökte helgens stadsfestival. Trots det var det få brott som anmäldes.
Tre personer omhändertogs för berusning och två för narkotikapåverkan. Dessutom anmäldes en ringa misshandel.
– Det var mycket folk i Kungsbacka och på krogarna men god stämning, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Polisen har även arbetat mycket förebyggande under festivalen.
– Vi har jobbat aktivt med att identifiera personer som kan bli problematiska och störa den allmänna ordningen. Har man sett att en person om en timme kommer att vara ett problem har de personerna avvisats eller avlägsnats, berättar Gustav Arvidsson.
"Vill få lite mer Texas till Kungsbacka"
Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.