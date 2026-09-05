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NYHETER 2026-09-07 KL. 10:34

Polisen: Så många brott anmäldes under festivalen

Av Johanna Simonsson

Cirka 7 000 personer besökte helgens stadsfestival. Trots det var det få brott som anmäldes.

Polisen: Så många brott anmäldes under festivalen
Det var lugnt för polisen på stadsfestivalen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Tre personer omhändertogs för berusning och två för narkotikapåverkan. Dessutom anmäldes en ringa misshandel.

– Det var mycket folk i Kungsbacka och på krogarna men god stämning, säger Gustav Arvidsson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Polisen har även arbetat mycket förebyggande under festivalen.

– Vi har jobbat aktivt med att identifiera personer som kan bli problematiska och störa den allmänna ordningen. Har man sett att en person om en timme kommer att vara ett problem har de personerna avvisats eller avlägsnats, berättar Gustav Arvidsson.



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