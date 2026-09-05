Tjej misshandlad vid Kungsmässan – kniv ska ha visats

Av Johanna Simonsson

En minderårig tjej larmade polis och uppgav att hon blivit slagen flera gånger i ansiktet och knuffad av andra minderåriga tjejer vid Kungsmässan.

– Det finns även uppgifter om att någon ska ha haft en kniv framme, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson.



Polisen larmades av en tjej som blivit misshandlad vid Kungsmässan. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen fick larm vid 19.30 på söndagskvällen efter att flera minderåriga tjejer hamnat i bråk vid Kungsmässan.

– En tjej ringer oss och uppger att hon blivit slagen. Hon ska ha blivit slagen i ansiktet och även blivit knuffad. Någon ska även ha haft en kniv framme, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.

Polisen har inga uppgifter om hur många tjejer som var involverade men samtliga ska ha varit minderåriga.

En anmälan om misshandel och grovt olaga hot har upprättats.