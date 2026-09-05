Tjej misshandlad vid Kungsmässan – kniv ska ha visats

En minderårig tjej larmade polis och uppgav att hon blivit slagen flera gånger i ansiktet och knuffad av andra minderåriga tjejer vid Kungsmässan.
– Det finns även uppgifter om att någon ska ha haft en kniv framme, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson.
Polisen fick larm vid 19.30 på söndagskvällen efter att flera minderåriga tjejer hamnat i bråk vid Kungsmässan.
– En tjej ringer oss och uppger att hon blivit slagen. Hon ska ha blivit slagen i ansiktet och även blivit knuffad. Någon ska även ha haft en kniv framme, säger Emelie Lundqvist, polisens presstalesperson i region Väst.
Polisen har inga uppgifter om hur många tjejer som var involverade men samtliga ska ha varit minderåriga.
En anmälan om misshandel och grovt olaga hot har upprättats.
"Vill få lite mer Texas till Kungsbacka"
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