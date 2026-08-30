Jubileumskvällen inleddes med mingel

Lördagskvällen går helt i festens tecken på Kungsbacka Teater som firar 20 år. Det gör man med musikunderhållning av Mia Stegmar och Jamladies som avlöses av Timo Räisänen. Men teatern öppnade redan klockan 17 med bar och mingel. NH var där för att mingla och plåta.
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