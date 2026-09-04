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KULTUR & NÖJE 2026-09-20 KL. 11:00
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Psykologen blev låtskrivare – nu delar hon sin musik

Av Thomas Östberg

En gång för länge sedan hade hon planer på en karriär inom musiken. Men vid ett av livets vägskäl tog hon en annan väg och blev i stället psykolog. Sången, orden och låtskrivandet spelar dock fortfarande en viktig roll i hennes liv. På söndag är det dags för releasekonsert i Göteborg för Valldabon Heléne Bengmark.

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