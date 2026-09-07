Tränarens hyllning: "Gör sin bästa match på länge"

Onsala Pirates inledde säsongen med att besegra fjolårstvåan Nässjö. Efter matchen hyllade tränaren Henric Löfvenborg en 22-åring som var osäker på om han ens skulle spela i år.
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