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FOTBOLL 2026-09-20 KL. 13:31
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En ovälkommen formdipp för City: "Väldigt tungt"

Av Eric Andersson

Kungsbacka City gick upp i en tvåmålsledning i mitten av den andra halvleken och saken såg ut att vara klar. Men det var den inte och istället åkte laget på ett sent poängtapp för andra matchen i rad.
– Tåget för att ha en chans att vinna serien gick där, säger Isac Dehlryd.

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