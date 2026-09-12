En ovälkommen formdipp för City: "Väldigt tungt"

Kungsbacka City gick upp i en tvåmålsledning i mitten av den andra halvleken och saken såg ut att vara klar. Men det var den inte och istället åkte laget på ett sent poängtapp för andra matchen i rad.
– Tåget för att ha en chans att vinna serien gick där, säger Isac Dehlryd.
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