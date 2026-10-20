Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
ISHOCKEY 2026-11-05 KL. 09:06
Premium

Tränaren röt ifrån – det gav effekt

Av Christian Johansson

En tränare som tvingades höja rösten, en skadad poängspelare och en keeper som fick hålla första Hanhalsnollan.
Hanhals Kings städade till slut av Mölndal.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I ISHOCKEY

Premium | ISHOCKEY 2026-11-05 KL. 09:06
Tränaren röt ifrån – det gav effekt
Premium | ISHOCKEY 2026-11-01 KL. 20:09
Förlorade efter kontroversiellt mål: "Där tar matchen slut"
ISHOCKEY 2026-11-01 KL. 13:42
Dubbla bronsmedaljer i TV-pucken för de lokala talangerna
Premium | ISHOCKEY 2026-10-29 KL. 08:56
Hanhals akilleshäl fällde dem
Premium | ISHOCKEY 2026-10-28 KL. 14:35
Vännerna från Onsala uttagna i Tre Kronor: "Stor ära"
Premium | ISHOCKEY 2026-10-26 KL. 18:30
Publikrusning och dramatik när TV-pucken kom till stan
Premium | ISHOCKEY 2026-10-26 KL. 10:00
Hanhals värvningsdrag – har plockat in forwardens bror
Premium | ISHOCKEY 2026-10-21 KL. 17:30
Möt lokala talangerna i årets TV-pucken
ISHOCKEY 2026-10-21 KL. 11:20
VM-truppen uttagen – Kungsbackastjärnan skadad
Premium | ISHOCKEY 2026-10-20 KL. 10:16
Konkurrentens tidiga krisdrag – kickar tränaren

Fler nyheter

MEST LÄSTA ISHOCKEY

Premium | ISHOCKEY 2026-11-05 KL. 09:06
Tränaren röt ifrån – det gav effekt

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.