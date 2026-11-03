Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-05 KL. 06:45
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Dyrt hummerfiske för paret – får böta över 40 000

Av Thomas Östberg

Ett par boende i Kungsbacka har dömts för brott mot fiskelagen. Påföljden blev dagsböter på sammanlagt över 40 000 kronor.

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