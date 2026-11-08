Debatt: Stora LSS-löften kräver politiskt engagemang

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på ”Stora LSS-löften kräver också en regering”.

I början av 90-talet var folkpartisten Bengt Westerberg starkt engagerad i den nya LSS-lagstiftningen som trädde i kraft 1994. Lagen innebar en stor landvinning för personer med funktionsnedsättningar och skapade nya möjligheter till delaktighet och frihet.

Även därefter har Folkpartiet och i viss mån även Liberalerna (efter namnbytet) varit engagerade i funktionsrättsfrågorna. När Liberalerna kom till makten i Tidöregeringen var det därför många som hade förhoppningar om att den urgröpta LSS-lagstiftningen äntligen skulle återupprättas. Inget kunde vara mer fel.

De fyra åren med Tidöregeringen har i stort sett varit bortkastade vad gäller funktionsrätten. Utredning har staplats på utredning, men de nödvändiga reformerna har uteblivet. Lika lite som Liberalerna varit en liberal vakthund har de varit en funktionsrättspolitisk vakthund.

Hanna Schölander (L) skriver att hon nu vill se en höjd och indexerad assistansersättning. Förslag om detta har lagts fram under hela mandatperioden och i juni 2024 stöttade Sverigedemokraterna oppositionen kring ett tillkännagivande om att ta fram en indexeringsmodell. Liberalerna röstade emot och någon modell har inte tagits fram.

Vidare skriver Schölander att hon vill stoppa de orimliga återkraven som drabbat funktionsnedsatta trots att de försökt göra allting rätt. Centerpartiet har lagt fram förslag om nödstopp, men Liberalerna har röstat emot och har inte heller tagit några egna initiativ.

Ledsagningen är ytterligare ett område som Schölander nu säger sig vilja stärka. Det är naturligtvis bra, men inte heller denna fråga har Liberalerna förmått att prioritera. Även här riktades ett tillkännagivande till regeringen i juni 2024 från en majoritet i riksdagen. Liberalerna röstade emot.

Inte heller frågan om ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen har Liberalerna lyckats leverera på. När huvudmannaskapsutredningen presenterades i mars 2023 stod det klart att det behövdes en kompletterande utredning om behovsbedömningarna, men detta fördröjde regeringen i tre år och först när valet närmade sig tillsatte man en ny utredning.

Hanna Schölander menar att det inte räcker med goda intentioner utan att det även krävs en regering med förmåga att genomföra dem, men paradoxalt nog är det ju precis den förmågan som saknats hos Tidöregeringen. För att genomföra de stora reformerna kring LSS räcker det nämligen inte att sitta i regering, utan det kräver även stort politiskt engagemang. Det engagemanget har vi i Centerpartiet.

Christofer Bergenblock (C),

funktionsrättspolitisk talesperson

riksdagsledamot, Halland