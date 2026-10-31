Personer besköts med grön laser – polis larmades

Personer som passerade Onsala kyrka blev under söndagskvällen beskjutna med grön laser. Polis larmades till platsen.
Det var vid 22-tiden som polisen fick in samtal om personer som beskjutit förbipasserande med grön laser.
En patrull skickades till platsen där en grupp ungdomar påträffades och kontrollerades.
Polisen hittade ingen laserpenna men pratade med ungdomarna och deras vårdnadshavare.
Det finns inga uppgifter om att någon kommit till fysisk skada i samband med händelsen.
En anmälan om försök till misshandel har upprättats.
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