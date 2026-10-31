Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-11-01 KL. 18:50
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Duon satsar på fest och event i innerstaden

Av Thomas Östberg

I sitt arbete med catering märkte de att många kunder även hade behov av en trevlig lokal för sitt kalas eller event. Nu är det problemet löst. Förra helgen var det smygpremiär med en tjejkväll i den nyrenoverade lokalen i centrala Kungsbacka.

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