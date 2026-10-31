Fordonshaveri på E6 skapade långa köer

Av Johanna Simonsson

Ett fordonshaveri på E6 skapade långa köer i morgontrafiken.

Långa köer efter fordonshaveri. Foto: Trafiken.nu

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax innan klockan 8 på måndagsmorgonen som en stillastående personbil i vänster körfält orsakade långa köer på E6 i södergående riktning. Fordonshaveriet har inträffat vid Sandsjöbacka.

Enligt Trafiken.nu är ett körfält blockerat och trafiken påverkas kraftigt, med långa köer som följd.

Vägassistans är på väg och trafiken väntas vara fortsatt påverkad fram till klockan 9.30.

Vid 09.45 var det inte längre någon trafikpåverkan.

Långa köer efter fordonshaveri. Foto: Trafiken.nu