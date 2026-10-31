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NYHETER 2026-11-01 KL. 18:15
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Fars i Fjärås lockade många – se bilderna här!

Av Carl Johan Mårtensson

Under allhelgonahelgen hade föreställningen ”Trubbel på torpet” premiär på Fjärås bygdegård – och det lockade många besökare. NH var på plats under söndagen och fångade vimlet.

Se alla bilder här!

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