Idrottsförening i Kungsbacka blev lurade på en halv miljon

Av Eric Andersson

Bedragare lurade en idrottsförening i Kungsbacka på över en halv miljon kronor. Föreningens kassör blev dessutom av med 443 500 kronor från sitt eget bankkonto. Nu döms en man i 80-årsåldern för grovt penningtvättsbrott.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En man i 80-årsåldern har blivit dömd för grovt penningtvättsbrott efter att bland annat ha lurat en idrottsförening i Kungsbacka på 516 000 kronor. Det skriver Kungsbacka-Posten.

Upprinnelsen ska enligt föreningens kassör, som är en av tre målsägande, vara ett telefonsamtal till hens partner 2022 som kassören svarade på. Personen som ringde påstod sig vara en advokat som hade hittat 1,8 miljoner kronor som paret tidigare blivit av med. Personen i telefonen lovade då att paret skulle få tillbaka sina pengar och frågade vilken bank de hade, vilket kassören svarade på.

Men därefter hörde paret inget mer. Istället började pengar försvinna från både kassörens och föreningens bankkonton. Kartläggningen som polisen gjort visar hur klubbens pengar har förts via kassörens partner till kassörens konto. Därefter skickades pengarna vidare till ett konto som tillhör mannen som nu dömts.

Totalt rörde det sig om 516 000 kronor från föreningen och 443 500 kronor från parets egna pengar.

Det framgår inte hur bedragaren fick tillgång till varken föreningen eller parets pengar, då kassören uppgett att han inte legitimerat sig.

När pengarna har spårats framgår det att den dömde mannen skickat vidare pengarna samma dag som de kommit in till hans bankkonto. Han har bland annat betalat 250 000 kronor till en annan privatperson, samt cirka 738 000 kronor till ett betaltjänstföretag.

Den dömde mannen har förnekat brottet och uppgett att han själv förlorat över 500 000 kronor på investeringar. En person som skulle hjälpa honom att få tillbaka pengarna krävde att hans bankkonto skulle användas som mellanhand.

Det var dock ingen förklaring som tingsrätten godtog, då mannen borde förstått att pengarna kom från brottslig verksamhet. Domen fastställer inte att det är han själv som ringt samtalet eller överfört pengarna från föreningen, utan den gäller hanteringen av brottspengarna.

Han dömdes för grovt penningtvättsbrott, samt ett annat penningtvättsbrott från 2025. Påföljden blev villkorlig dom och 44 000 kronor i dagsböter. Mannen ska betala tillbaka 516 000 kronor till idrottsföreningen samt 443 500 kronor till paret.