Åsabor sågar planerna på fler hus: ”Gillar det inte alls”

Att bygga 160 småhus med tillhörande infrastruktur och en ny infartsväg från norr verkar inte särskilt populärt bland Åsaborna. NH gav sig ut för att höra vad de tycker om kommunens planer.
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