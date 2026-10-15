Nytt strömavbrott – hundratal drabbade

Av Carl Johan Mårtensson

Ett strömavbrott har inträffat i Förlanda under lördagsförmiddagen.



Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På fredagen inträffade ett strömavbrott längs med kusten. Som mest var 582 hushåll drabbade. På lördagsförmiddagen var det dags igen. Den här gången är det kunder i Förlanda som är utan ström sedan klockan 10.14 och totalt ska 123 kunder vara drabbade.

Ellevio meddelar att tekniker är på väg till området för att undersöka avbrottet. Under tiden kan strömmen komma och gå.

Uppdatering 11.05

Fortfarande 123 hushåll med strömavbrott.

Uppdatering 13.03

Fortfarande strömlöst för 123 kunder. Ellevio är på plats i området och arbetar med att hitta orsaken.

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