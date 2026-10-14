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NYHETER 2026-10-16 KL. 19:20

Strömavbrott vid kusten

Av Christina Wagner

Ett strömavbrott pågår i kommunen och Ellevio är på väg till området för att felsöka.

Strömavbrott vid kusten
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet började kl 18.25 på fredagen och som mest är 582 hushåll berörda. Ellevio är på väg till området för att hitta felet, som drabbat Onsalahalvön. Under tiden teknikerna arbetar kan strömmen komma och gå.

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