Strömavbrott vid kusten

Ett strömavbrott pågår i kommunen och Ellevio är på väg till området för att felsöka.
Strömavbrottet började kl 18.25 på fredagen och som mest är 582 hushåll berörda. Ellevio är på väg till området för att hitta felet, som drabbat Onsalahalvön. Under tiden teknikerna arbetar kan strömmen komma och gå.
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Nu får invånarna tycka till
✔ De åker ur✔ De får kvala ✔ Han är Frillesås viktigaste spelare
✔ Den infekterade övergången ✔ Profilens oväntade tystnad ✔ Vem han inte vill se som domare
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