Mindre brand på vårdboende – startade på toalett

Av Christina Wagner

Vid tio över 11 på lördagen kom ett larm om en brand i en byggnad. Runt tjugo minuter senare höll räddningstjänsten på med eftersläckning på platsen.

Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet till SOS Alarm kom 11.10 och handlade om en brand på ett vårdboende i Kullavik.

– Det är ett automatlarm. Jag vet inte så mycket mer just nu, men räddningstjänst är på väg, sa Linda Hysén, larmoperatör på SOS Alarm.

Räddningstjänsten var kvar på platsen vid 11.30-tiden och hade då släckt elden.

– Det var en mindre brand på en toalett på någon form av vårdboende som är släckt nu. Vi håller på med eftersläckning och hanterar lite rök där, säger Fredrik Hjertén på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Polisen har varit på plats och upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.