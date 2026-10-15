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NYHETER 2026-10-17 KL. 12:00
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De har startat stegutmaning – ska samla pengar mot cancer

Av Christina Nordwall

Under oktober är det extra fokus på bröstcancer för att sprida kunskap om sjukdomen och samla in pengar till forskning. Delägarna på Vetenskapshälsan tog initiativ till en Rosa bandet-insamling genom att utlysa en stegutmaning.
– Vi gör Walk for life för att belysa vikten av fysisk aktivitet, att det är viktigt för hälsan, säger Annica Gerber, en av delägarna.

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