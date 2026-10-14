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NYHETER 2026-10-15 KL. 15:47
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Förslaget: Grundskola och förskolor i Onsala läggs ner

Av Christina Wagner

Redan 2025 flaggade Förskola & Grundskola för att skolor riskerade att försvinna när barnkullarna blivit mindre. Nu är den utredning som tillsattes då klar, med förslaget att bland annat avveckla Iseråsskolan i Onsala.

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