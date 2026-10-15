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Älgjakten igång i Kungsbacka – så gick premiärdagen

Av Joel Johansson

I stora delar av Sverige har älgjakten varit igång sedan förra veckan. Men idag drog den igång i Kungsbacka kommun. Norra Halland har pratat med Mattias Wahle, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Halland, om första dagen.

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