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NYHETER 2026-10-15 KL. 20:00
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Labero till Kungsbacka – firar 35 år som magiker

Av Joel Johansson

Det var lite mer än fem år sedan han var här sist. Men nu återvänder Joe Labero till Kungsbacka med magi och show för att fira 35 år som magiker.

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