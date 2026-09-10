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BANDY 2026-10-15 KL. 21:08
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"Matte" i heta stolen: Tycker till om tio spretiga ämnen

Av Christian Johansson

Premiären står för dörren. Då passade NH på att ställa Frillesåstränaren Mattias Johansson mot väggen och avkräva svar på tio heta och i ärlighetens namn mindre heta ämnen.

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