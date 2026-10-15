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NYHETER 2026-10-17 KL. 07:48

Bilist körde in i bergvägg – en person till sjukhus

Av Carl Johan Mårtensson

En bil ska ha fått sladd på lördagsmorgonen och körde av vägen – in i en bergvägg. Polis, ambulans och räddningstjänst kallades till platsen. En person ska ha förts till sjukhus med ambulans.

Bilist körde in i bergvägg – en person till sjukhus
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in strax före klockan sex på lördagsmorgonen. En bil ska ha fått sladd på väg 960 utanför Varla och kört av vägen in i en bergvägg.

– Den stod inne i en bergvägg på slänten utanför vägen. Vi åkte dit och kontrollerade läckage men det var inte så mycket så vi har lämnat nu. Polis är kvar på plats och väntar på bärgare, säger Erika Skog, larm- och ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

Två personer ska ha befunnit sig i bilen enligt räddningstjänsten.

Ambulans tillkallades och en person ska ha förts till sjukhus enligt SOS Alarm. Skadeläget är oklart.

Det ska inte längre vara någon trafikpåverkan på platsen.

Polisen har skrivit en anmälan om trafikolycka utan misstanke om brott.



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