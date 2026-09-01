Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil

En dykolycka inträffade i Lerkil under onsdagskvällen. En kvinnlig dykare omkom. (Uppdaterad)
Larmet inkom strax efter klockan 20 och räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen.
Olyckan inträffade i närheten av Lerkils hamn. Två dykare var involverade i olyckan. En av dykarna, en kvinna, togs upp medvetslös ur vattnet.
Den kvinnliga dykarens liv gick inte att rädda, trots livräddningsförsök på platsen. Kvinnan är i 60-årsåldern.
Den andra dykaren klarade sig utan skador.
– Det kommer in larm om en person i vattnet. En person påträffar en medvetslös kvinna på platsen. Hjärt- och lungräddning utförs på platsen, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst, på torsdagsmorgonen.
Anhöriga är underrättade.
Läs också:
Drunkningsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"
Förundersökning inledd efter dödsolyckan
✔ Tvivlen på den egna kroppen ✔ Utomlandstankarna ✔ Varför han är bättre än någonsin
Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.