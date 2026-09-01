Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-09-02 KL. 21:30

Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil

Av Jenny Segergren

En dykolycka inträffade i Lerkil under onsdagskvällen. En kvinnlig dykare omkom. (Uppdaterad)

Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil
Foto: David Pettersson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet inkom strax efter klockan 20 och räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen.

Olyckan inträffade i närheten av Lerkils hamn. Två dykare var involverade i olyckan. En av dykarna, en kvinna, togs upp medvetslös ur vattnet.

Den kvinnliga dykarens liv gick inte att rädda, trots livräddningsförsök på platsen. Kvinnan är i 60-årsåldern.

Den andra dykaren klarade sig utan skador.

– Det kommer in larm om en person i vattnet. En person påträffar en medvetslös kvinna på platsen. Hjärt- och lungräddning utförs på platsen, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson i region Väst, på torsdagsmorgonen.

Anhöriga är underrättade.

Läs också:

Drunkningsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"

Förundersökning inledd efter dödsolyckan



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 09:56
Förundersökning inledd efter dödsolyckan
NYHETER 2026-09-03 KL. 09:05
Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 07:45
Kommunen får kritik av DO – elev utsatt för trakasserier
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 06:45
Vägen stängs av – här stoppas all trafik
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 22:00
Efter dödsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"
NYHETER 2026-09-02 KL. 21:30
Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 20:47
Ny mötesplats för cancerberörda invigd i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 18:00
Åtalades för sexuellt ofredande på krogen – frias
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 16:00
Härliga sommarbilder i årets fototävling – här är vinnaren
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 12:30
Efter jägarnas kritik: "Kanske varit lite för dåliga"

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 22:00
Efter dödsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"
NYHETER 2026-09-01 KL. 11:31
Lastbil körde in i viadukt
NYHETER 2026-09-02 KL. 21:30
Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil
Premium | NYHETER 2026-09-01 KL. 11:58
Får inte servera alkohol – nu stänger restaurangen
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 06:45
Vägen stängs av – här stoppas all trafik

Fler nyheter

Nyheter: Förundersökning inledd efter dödsolyckanNyheter: Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes inNyheter: Vägen stängs av – här stoppas all trafikNyheter: Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil
Efter dödsolyckan:
NYHETER 2026-09-02 KL. 22:00
Premium

Efter dödsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"

TV-klipp och nyheter

Kommunen får kritik av DO – elev utsatt för trakasserier
2026-09-03 KL. 07:45
Premium

Kommunen får kritik av DO – elev utsatt för trakasserier

Vägen stängs av – här stoppas all trafik
2026-09-03 KL. 06:45
Premium

Vägen stängs av – här stoppas all trafik

Ny mötesplats för cancerberörda invigd i Kungsbacka
2026-09-02 KL. 20:47
Premium

Ny mötesplats för cancerberörda invigd i Kungsbacka

Debatt: Dags att avprogrammera
2026-09-03 KL. 08:40

Debatt: Dags att avprogrammera

Förundersökning inledd efter dödsolyckan
NYHETER 2026-09-03 KL. 09:56
Premium

Förundersökning inledd efter dödsolyckan

Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in
NYHETER 2026-09-03 KL. 09:05

Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in

Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil
NYHETER 2026-09-02 KL. 21:30

Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil

Representerar Sverige i stor turnering:
SPORT 2026-09-02 KL. 19:00
Premium

Representerar Sverige i stor turnering: "Siktar på pallplats"

Åtalades för sexuellt ofredande på krogen – frias
NYHETER 2026-09-02 KL. 18:00
Premium

Åtalades för sexuellt ofredande på krogen – frias

Debatt: Rätt stöd i rätt tid – på riktigt
DEBATT 2026-09-02 KL. 16:51

Debatt: Rätt stöd i rätt tid – på riktigt

Härliga sommarbilder i årets fototävling – här är vinnaren
NYHETER 2026-09-02 KL. 16:00
Premium

Härliga sommarbilder i årets fototävling – här är vinnaren

Debatt: Dags för pensionärsråd
DEBATT 2026-09-02 KL. 14:30

Debatt: Dags för pensionärsråd

Superlöftet får göra EM-debut:
SPORT 2026-09-02 KL. 14:00
Premium

Superlöftet får göra EM-debut: "En spelare vi vill satsa på framöver"

Debatt: Två barn i samma sport – olika stöd
DEBATT 2026-09-02 KL. 13:30

Debatt: Två barn i samma sport – olika stöd

Efter jägarnas kritik:
NYHETER 2026-09-02 KL. 12:30
Premium

Efter jägarnas kritik: "Kanske varit lite för dåliga"

Jägare sågar vildsvinspremien: ”Kommer inte skjuta mer
NYHETER 2026-09-02 KL. 11:40
Premium

Jägare sågar vildsvinspremien: ”Kommer inte skjuta mer"

Från klubbkamrater i Kungsbacka till VM i Las Vegas
SPORT 2026-09-02 KL. 10:34
Premium

Från klubbkamrater i Kungsbacka till VM i Las Vegas

Debatt: Glöm inte rabaldret kring Kyvikshus
DEBATT 2026-09-02 KL. 10:30

Debatt: Glöm inte rabaldret kring Kyvikshus

Debatt: Fler betande kor i Halland
DEBATT 2026-09-02 KL. 09:58

Debatt: Fler betande kor i Halland

Regn och moln väntar – risk för åska i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-02 KL. 08:56

Regn och moln väntar – risk för åska i Kungsbacka

Så gick det för bandyspelarna som sökte fru
BANDY 2026-09-02 KL. 07:30
Premium

Så gick det för bandyspelarna som sökte fru

Boende tog sig in till kvinna – tog strypgrepp
NYHETER 2026-09-02 KL. 07:00
Premium

Boende tog sig in till kvinna – tog strypgrepp

Så rustar krogarna för stadsfestivalen: ”Bra tryck”
NYHETER 2026-09-01 KL. 21:15
Premium

Så rustar krogarna för stadsfestivalen: ”Bra tryck”

Kartläggning: Så flitiga är de lokala namnen i riksdagen
NYHETER 2026-09-01 KL. 20:00
Premium

Kartläggning: Så flitiga är de lokala namnen i riksdagen

Stor intervju med Gaiskuggen Joackim Fagerjord
FOTBOLL 2026-09-01 KL. 19:00
Premium

Stor intervju med Gaiskuggen Joackim Fagerjord

✔ Tvivlen på den egna kroppen ✔ Utomlandstankarna ✔ Varför han är bättre än någonsin

10 år sedan: Morddom, vildsvin och ny butik
NYHETER 2026-09-01 KL. 18:00
Premium

10 år sedan: Morddom, vildsvin och ny butik

Tågen stod still i Kungsbacka
NYHETER 2026-09-01 KL. 17:59

Tågen stod still i Kungsbacka

Debatt: Hjälpen måste komma tidigt
DEBATT 2026-09-01 KL. 17:00

Debatt: Hjälpen måste komma tidigt

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 09:56
Förundersökning inledd efter dödsolyckan
NYHETER 2026-09-03 KL. 09:05
Stopp i tågtrafiken – flera avgångar ställdes in
DEBATT 2026-09-03 KL. 08:40
Debatt: Dags att avprogrammera
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 07:45
Kommunen får kritik av DO – elev utsatt för trakasserier
Premium | NYHETER 2026-09-03 KL. 06:45
Vägen stängs av – här stoppas all trafik
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 22:00
Efter dödsolyckan: "Jag försökte rädda hennes liv"
NYHETER 2026-09-02 KL. 21:30
Bekräftat: Kvinnan dog efter dykolyckan i Lerkil
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 20:47
Ny mötesplats för cancerberörda invigd i Kungsbacka
Premium | SPORT 2026-09-02 KL. 19:00
Representerar Sverige i stor turnering: "Siktar på pallplats"
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 18:00
Åtalades för sexuellt ofredande på krogen – frias
DEBATT 2026-09-02 KL. 16:51
Debatt: Rätt stöd i rätt tid – på riktigt
Premium | NYHETER 2026-09-02 KL. 16:00
Härliga sommarbilder i årets fototävling – här är vinnaren

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Thomas och Jessicas jobb är en tidsresa till 1800-talet

Thomas och Jessicas jobb är en tidsresa till 1800-talet

Varje arbetsdag på Äskhult gör Thomas Carlsson och Jessica Bergqvist en tidsresa till bondesamhället på 1800-talet. De arbetar med häst och vagn och odlar gamla lantsorter. Deras enorma arbete med restaureringen och skötseln av Äskhult har nu prisats.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.