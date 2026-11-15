Debatt: Likvärdig skola – inte i Kungsbacka

Kommunen behöver ta större ansvar för de merkostnader som landsbygdsskolorna har, menar debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Enligt Skollagen (1 kap. 9 §) ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform. Efter 30 år på en skola på landsbygden i Kungsbacka kommun kan jag tyvärr konstatera att detta inte fungerar i praktiken.

Nyligen deltog jag i en lärarkonferens där vi diskuterade nästa års budget. Vi fick i uppgift att prioritera mellan att köpa färre läromedel eller att boka en buss så att eleverna i årskurs 5 kan åka på studiebesök till brandstationen. Självklart förstår jag att skolans resurser inte är obegränsade och att en rektor måste göra svåra prioriteringar.

Det som upprör mig är dock att skolorna i kommunen har så olika förutsättningar redan från början.

Elever på skolor i centrala Kungsbacka kan promenera till brandstationen, ishallen, simhallen, biografen eller teatern. För våra elever på landsbygden ser verkligheten annorlunda ut. Ska vi göra samma besök krävs en bussbokning som kostar omkring 4 000 kronor varje gång.

Resultatet blir att våra elever får färre möjligheter att ta del av det som kommunen erbjuder, inte för att behovet är mindre, utan för att avståndet är längre.

Är det verkligen rimligt att ett barns tillgång till studiebesök, kultur och lärorika upplevelser ska avgöras av var i kommunen barnet råkar gå i skolan?

Om Kungsbacka vill följa skollagen om en likvärdig skola behöver kommunen ta större ansvar för de merkostnader som landsbygdsskolorna har.

Likvärdighet handlar inte om att behandla alla lika. Det handlar om att ge alla elever samma möjligheter.

En frustrerad lärare