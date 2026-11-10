Debatt: "Golvledarna" ska styra verksamheten

Ni ansvarar för att våra gamla och sköra ska kunna leva ett gott liv – fundera på det, skriver dagens debattör. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "När blev chefen alltid problemet?".

Att vara chef är stort. Möjlighet att kunna påverka och bestämma, och dessutom en hyfsad lön. Men varför blir man chef? Förhoppningsvis vill man utveckla sin verksamhet och få sina medarbetare att tycka att det ska vara kul att gå till jobbet. Alla ska trivas och kunna känna sig delaktiga.

Jag tror inte att man kan utbilda sig till att bli en bra chef, utan det måste sitta i "kroppen" på något vis. Att kunna påverka sina medarbetare att utvecklas och känna sig delaktiga och följa chefens funderingar kräver en känsla och omtanke för sin chef.

Låt oss sluta säga "chef". Man är ledare för ett gäng. Att leda människor kräver fingertoppskänsla. Man behöver inte vara omtyckt av alla men måste kunna påverka alla i sin riktning. Hur då? Jo att vara engagerad, finnas på plats, följa med i allas arbeten, bryr sig tycka om, bara finnas till och visa kunskap som man tar till sig genom att följa med på arbetspass.

Ni "chefer" i Vård&Omsorg måste väl fatta att något är allvarligt fel i er arbetssituation. Tänk, ni jobbar med människor som ska vårda människor. Ni har en stort ansvar att allt fungerar. Hur göra då? Ni är skyldiga att styra upp er verksamhet genom att påverka förvaltningen och politiker. Ni ska styra förvaltningen och påverka så att allt blir bättre. Ni ska styra verksamheten, det är ett chefsansvar.

Finns det tystnadsplikt i ert chefsansvar då måste ni självklart fundera på om ni är lämpliga som ledare. Era medarbetare kräver att ni tar ansvar.

Ni ansvarar för att våra gamla och sköra ska kunna leva ett gott liv. Fundera på det. Läs gärna boken "Riv Pyramiderna" av före detta SAS-chefen Janne Carlsson. Men förstå att det är ni "golvledare" som ska styra er verksamhet.

Janne Heimbrand, fd vilde i kommunfullmäktige och 40 år som ledare i olika verksamheter