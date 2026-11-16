Forwarden gjorde succé 2026 på Savannen.
Nu står det klart att Lindome Gif tappar skyttekungen.
Fotboll. Michael Osayande gjorde succé under debutsäsongen i Lindome Gif. 20-åringen glänste som spjutspets – bland annat hade han lekstuga mot Onsala BK i derbyt på Rydet.
Då smällde Lindomes skyttekung in tre fullträffar i 4–1-segern.
Det blev totalt 15 strutar på 25 matcher, vilket gav en fjärdeplats i seriens skytteliga. Säsongen har bevisligen också öppnat dörrar – för 20-åringen blir inte kvar på Lindevi.
Forwarden är presenterad av Hässleholm i ettan. Skåneklubben hade kvalplatsen mot superettan i sin hand, men stod för en anmärkningsvärd kollaps i slutomgångarna och tappade platsen till Lund.
"Michael är en spelare som vi har följt under en längre tid och som passar väl in i vår ambition att knyta till oss unga, utvecklingsbara spelare. Hans främsta styrka är snabbheten och framför allt förmågan att använda den effektivt. Med sin explosivitet och löpkapacitet är han ett ständigt hot i djupled och en spelare som kan skapa stora problem för motståndarnas försvar. Vi ser en offensiv spelare med spännande egenskaper och stor utvecklingspotential som kan tillföra ytterligare en dimension till vårt anfallsspel", skriver Hässleholm IF på Instagram.
Läs mer: Avslöjar: Klubbarnas blunder – Aranäs förstärkning är avblåst
Läs mer: Efter succén: Uppges lämna SHL
Läs mer: Mardrömmen: Karriären kan vara i fara
Läs mer: NH:s stora betygsättning – så bra var herrlagen 2026
Lyssna på NH:s sportpodd Avbytarbänken på Spotify här.
Lyssna på NH:s sportpodd Avbytarbänken genom appen Podcaster här.
✔ Jobbonärerna blir allt fler ✔ Här är yrkena som lockar ✔ Christer, 70: "Stor omväxling"
Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.