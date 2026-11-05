Efter succéhösten: Uppges lämna SHL

Av Christian Johansson

Onsalasonen Filip Roos har gjort succé under hösten och toppar backarnas poängliga. Uppgifter gör gällande att 27-åringen är på väg att lämna SHL.



Arkivfoto: Christian Johansson

Ishockey. Filip Roos gjorde comeback i SHL inför förra säsongen när han lämnade Nordamerika efter tre säsonger. Ny klubbadress blev Färjestads BK och Filip Roos skrev på ett tvåårskontrakt. Under återkomstsäsongen blev det 19 poäng i grundserien.

Det har rasslat till betydligt mer den här hösten. FBK har gått fram som en slåttermaskin och backen Filip Roos har glänst. Med sina 16 poäng på 18 matcher toppar han SHL:s poängliga bland backarna.

27-åringen från Onsala fick även chansen i Tre Kronor under hösten. Nu har Sportexpressen uppgifter som gör gällande att succébacken ser ut att vara förlorad för FBK när kontraktet går ut efter säsongen. Lausanne i Schweiz ska vara i förarsätet men det finns andra klubbar i i den schweiziska ligan som också aviserat sitt intresse.

Tidningen gör gällande att Filip Roos haft mötet med toppklubben Lausanne, precis som hans agent Patrik Aronsson.

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