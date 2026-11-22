Två bilar i krock

Av Linnea Andersson

En krock inträffade på Göteborgsvägen under tisdagseftermiddagen. Räddningstjänsten var på plats och hjälpte till att få bort skräp från vägen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan inträffade strax innan klockan 13 på tisdagen. Det rör sig om två bilar som kolliderat på Göteborgsvägen i höjd med Anneberg.

Enligt räddningstjänsten ska det handla om en lättare sammanstötning.

Räddningstjänsten har hjälpt till att få bort delar som låg utspridda på vägen.