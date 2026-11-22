En krock inträffade på Göteborgsvägen under tisdagseftermiddagen. Räddningstjänsten var på plats och hjälpte till att få bort skräp från vägen.
Olyckan inträffade strax innan klockan 13 på tisdagen. Det rör sig om två bilar som kolliderat på Göteborgsvägen i höjd med Anneberg.
Enligt räddningstjänsten ska det handla om en lättare sammanstötning.
Räddningstjänsten har hjälpt till att få bort delar som låg utspridda på vägen.
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