Bilist smet efter påkörning – person till sjukhus

Av Johanna Simonsson

En person larmade polisen efter att ha blivit påkörd av en bil som sedan lämnade platsen. Personen fördes till sjukhus med ambulans.



En person fördes till sjukhus med ambulans efter att ha blivit påkörd av en bilist i Älvsåker. Arkivbild: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 09.46 som polisen larmades till Älvsåker.

– Vi åkte dit efter uppgifter om att en person, en gångtrafikant, blivit påkörd av en bil som sedan lämnat platsen, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson i region Väst.

Personen fördes med ambulans till sjukhus för kontroll.

– Personen var vaken och talbar men det talades om bland annat smärta i nacke och rygg.

Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycka.