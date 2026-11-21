En person larmade polisen efter att ha blivit påkörd av en bil som sedan lämnade platsen. Personen fördes till sjukhus med ambulans.
Det var klockan 09.46 som polisen larmades till Älvsåker.
– Vi åkte dit efter uppgifter om att en person, en gångtrafikant, blivit påkörd av en bil som sedan lämnat platsen, säger Caroline Nylander, polisens presstalesperson i region Väst.
Personen fördes med ambulans till sjukhus för kontroll.
– Personen var vaken och talbar men det talades om bland annat smärta i nacke och rygg.
Polisen har upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycka.
Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.