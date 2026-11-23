Influensasäsongen har startat tidigare än vanligt och nu är smittspridningen i gång. Även i Halland märks en ökning och antalet fall väntas stiga de kommande veckorna.
– Det är fortfarande på en låg nivå men det är tydligt att vi passerat epidemistart, säger Maria Ryberg-Mo, smittskyddsläkare, som tror att årets topp kan komma mitt i julfirandet.
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