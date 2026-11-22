En kvinna sparkade på saker och kastade en dator utanför stadshuset. Polis larmades till platsen.
Det var strax innan klockan 12 på torsdagen som polisen larmades.
– Det var en kvinna som vid en bänk utanför stadshuset sparkade på saker och kastade en dator, säger Adam Samara, polisens presstalesperson i region Väst.
Ingen ska ha kommit till skada i samband med händelsen.
Kvinnan, som är i 40-årsåldern, misstänks för skadegörelse.
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Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.