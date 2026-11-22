Kvinna kastade dator utanför stadshuset – polis larmades

Av Johanna Simonsson

En kvinna sparkade på saker och kastade en dator utanför stadshuset. Polis larmades till platsen.



Polisen larmades efter att en kvinna kastat en dator utanför stadshuset. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax innan klockan 12 på torsdagen som polisen larmades.

– Det var en kvinna som vid en bänk utanför stadshuset sparkade på saker och kastade en dator, säger Adam Samara, polisens presstalesperson i region Väst.

Ingen ska ha kommit till skada i samband med händelsen.

Kvinnan, som är i 40-årsåldern, misstänks för skadegörelse.