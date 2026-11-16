Hyllningen av bortgångne tränaren: "Betytt överlägset mest"

Av Eric Andersson

Åsa IF är i sorg. I förra veckan avled föreningens huvudtränare Mikael Talinsson, blott 44 år gammal.

– Det är väldigt tungt och svårt att ta in, säger Filippa Bergand som hade honom som tränare under tio års tid.

Mikael Talinsson var tränare för Filippa Bergand i 10 år. Foto: Privat & Christian Johansson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

BORDTENNIS. I över 20 år har Mikael Talinsson varit verksam i Åsa IF:s bordtennissektion. Förra veckan kom chockbeskedet att han har gått bort, bara 44 år gammal.

– Det finns ingen som har gjort mer för pingisen i Åsa IF än Micke. Han har varit en helt otrolig drivkraft och en eldsjäl med ett enormt hjärta för föreningen, säger Håkan Emqvist, ordförande i Åsa IF:s bordtennissektion.

Under Mikael Talinssons ledning bärgade föreningen hela 72 medaljer på SM. Föreningen hade dessutom två damlag i högsta serien samtidigt under en period och herrlaget var på vippen att ta sig upp till superettan.

– Åsa gick från att vara en mindre förening till en storklubb under hans ledning med spelare som Filippa Bergand och Siri Benjegård. Han var en eldsjäl med ett otroligt stort hjärta för föreningen. Vi är i chock.

Mikael Talinsson tog även in gästspelare från Asien och har tidigare varit involverad i Hallands Bordtennisförbund där han satt i styrelsen.

– Han satte ett stort avtryck i hela Pingissverige. säger Håkan Emqvist.

En av spelarna som haft Mikael Talinsson som tränare är landslagsspelaren Filippa Bergand.

– Det är väldigt tungt och svårt att ta in. Han borde haft så många år kvar, det är så fruktansvärt. Jag tänker på hans närmaste familj, säger hon.

27-åringen drillades av Åsatränaren under tio års tid mellan hon var 9 och 19 år gammal.

– Han är utan tvekan den som gjort mest för mig när det kommer till min pingis och den tränaren som betytt överlägset mest för mig. Om jag inte hade haft honom som tränare hade jag aldrig kommit så långt som jag gjort, säger Filippa Bergand.

Trots att det är många år sedan Mikael Talinsson var tränare för Filippa Bergand höll de fortfarande kontakten.

– Det var inte på veckovis basis men han hörde alltid av sig och då pratade vi om allt möjligt. Det känns väldigt konstigt att han inte finns längre.

Hon fick beskedet att Mikael Talinsson hade gått bort av sin pappa under torsdagen.

– Jag fick en otrolig chock. Det är en person jag känt i så många år och han har gjort allt för att jag skulle uppnå mina drömmar. Jag är otroligt tacksam över det och har fina minnen av Micke, säger Filippa Bergand.

NH har varit i kontakt med Mikael Talinssons anhöriga inför publiceringen.