Debatt: Dags att Kungsbacka tar ledartröjan

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Socialdemokraterna i Kungsbacka har under flera år drivit frågan att det ska vara möjligt att neka förtroendevalda, till exempel kommunalråd, omställningsstöd (så kallad fallskärm) om man agerar grovt förtroendeskadligt. Frågan var återigen uppe på senaste fullmäktige. Tyvärr får vi inte det gehör som krävs för att Kungsbacka kommun ska ta ledartröjan i frågan.

Idag har SKR en rekommendation att om man gjort sig skyldig till brott där två års fängelse är aktuellt så ska det vara möjligt att neka omställningsstöd. Kungsbacka har gjort en skärpning av detta och vid ett års fängelse är det aktuellt att neka omställningsstöd.

Socialdemokraterna anser dock inte att detta är tillräckligt. Dagens, om än skärpta, regelverk hade inte förhindrat utbetalning av omställningsstöd vid en avgång av en förtroendevald som köpt sexuella tjänster. Det hade inte heller kommit åt det förfarande som kommunalråden i Alingsås så kallade Gingäng höll på med. Båda dessa scenarion åsamkar grov förtroendeskada och efter sådant agerande hade det varit lämpligt att kunna neka utbetalningar i miljonklassen.

Det ska ärligt sägas att det här inte är en enkel fråga och bedömningar kommer att vara en del av ekvationen. Det betyder dock inte att man ska agera lamslaget och passivt. Falkenberg har valt att det ska vara möjligt att neka omställningsstöd om samtliga partier är överens. Alingsås har tagit fram regelverk som innebär att en förtroendevald inte ska beviljas omställningsstöd om den förtroendevalda har agerat på ett sätt som allvarligt påverkar allmänhetens förtroende och skadat kommunens varumärke. I Alingsås gäller beslut med kvalificerat majoritet i kommunfullmäktige.

I Kungsbacka skulle man kunna välja en av dessa modeller eller göra en helt egen. Dock med samma syfte, att kunna neka utbetalningar när en politiker agerat grovt förtroendeskadligt.

När beslut togs på fullmäktige röstade hela Alliansen nej, så gjorde också SD. Kungsbackaborna har tidigare röstat med oss men nu ändrat hållning och valt att rösta mot att det ska vara möjligt att neka omställningsstöd.

För oss i Socialdemokraterna är det anmärkningsvärt att sex partier i Kungsbacka förhåller sig så pass passivt i frågan att man gör vägvalet att inte göra något.

Politiken är ofta komplicerad och just när den är det krävs det handlingskraft och mod. Inte passivitet och räddhågsenhet.

Magdalena Sundqvist (S),

kommunalråd