Debatt: AI kräver mer personal i skolan

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Ska lärare kunna jobba med undervisning idag behöver vi sätta gränser för tekniken. När dator och iPads kom introducerades de i klassrummen ganska snabbt och ofta utan mycket eftertanke. iPads var som tur är en kortlivad historia och datorer är absolut ett hjälpmedel och underlättar, om inte annat kommunikation med elever.

Men nu gör AI sitt intåg i skolorna och vi måste fundera på om vi verkligen bara ska släppa in det, som vi nu gör? Vi kan inte hindra tekniken säger några, då hamnar våra ungdomar efter i utvecklingen. Men gör de verkligen det? För att förstå och kunna ifrågasätta något måste vi ha kunskap. Ska vi låta AI ansvara för det? Idag kan AI skapa uppgifter, elever låter AI genomföra dem och så kan AI rätta.

Tror få lärare låter AI rätta, men har AI ens i klassrummet att göra? Förutom diskussion om datacenter, nedhuggna skogar och gigantiska energibehov, behöver vi diskutera etik kring AI. Vilket material AI tränas med, av vem och vad AI idag faktiskt används till samt hur det påverkar människors liv, positivt och negativt.

Detta ska vi göra samtidigt som vi ska undervisa elever i skolämnen. Vi ska försöka få dem att vilja lära sig saker istället för att be AI fixa snabba svar. Det går inte med 30+ elever i klassrummet. Ska vi ha så många elever i klassrummen behöver vi gå tillbaka till papper och penna. Då kan vi ha en chans.

Våra ungdomar behöver vuxna som pratar med dem och diskuterar viktiga frågor på riktigt. Då behöver det finnas vuxna i skolan som har tid och ork till detta, och vi kan inte ha 30+ elever per lärare, då måste siffran sjunka avsevärt.

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