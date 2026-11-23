Nu har teckningarna blivit julbelysning – här är vinnarna

Av Johanna Simonsson

Rekordmånga bidrag kom in till årets julbelysningstävling. Nu lyser de 30 vinnande motiven längs Varbergsvägen i Kungsbacka.

– Bakom varje motiv finns en egen idé och en massa skaparglädje, säger Per Bodén, arbetsledare på Stadsliv & Utemiljö, i ett pressmeddelande.



Här är årets vinnare i julbelysningstävlingen. Foto: Johanna Simonsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Mellan den 3 och 10 november fick Kungsbackaborna lämna in bidrag till årets julbelysning. Motiven kunde föreställa allt från klassiska julmotiv till helt egna idéer, så länge de var ritade i högst tre färger: vitt, grönt och rött.

Enligt kommunen är tävlingen ett sätt att låta invånarna vara med och forma stadskärnan inför julen.

I år kom det in rekordmånga bidrag. Vid den förra tävlingen fick kommunen in 286 bidrag. I år landade siffran på 489.

– Det är fantastiskt roligt att se vilket engagemang som finns hos Kungsbackaborna. Att så många vill vara med och bidra med sina idéer visar vilken uppskattad tävling det här är. Det är också ett fint sätt för barn att få vara med och påverka sin egen stad, säger Per Bodén, arbetsledare på Stadsliv & Utemiljö, i pressmeddelandet.

De 30 vinnande bidragen hänger nu längs Varbergsvägen och sprider julglädje.

– Vi hoppas att både de som har deltagit och alla andra som passerar ska känna lite extra julglädje när de ser de upplysta motiven, säger Per Bodén.

De vinnande bidragen kan även ses i en liten utställning utanför Kungsbacka kyrka.

Förutom att få se sina motiv bli en del av Kungsbackas julbelysning får vinnarna ett diplom och en goodiebag.

Foto: Johanna Simonsson