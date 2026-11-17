Mittbackstalangen från Onsala kan prisas

Av Christian Johansson

Harry Hilvenius har haft en succésäsong i BK Häcken.

Nu är 19-åringen från Onsala en av tre nominerade till Årets unga spelare i allsvenskan.



Foto: Christian Johansson

Fotboll. Försvarslöftet Harry Hilvenius visade framfötterna redan 2025 när BK Häcken var skadedrabbade. då fick han mer speltid än vad han trodde att det skulle bli. Erfarenhet som troligen hjälpt mittbacken under årets säsong. Onsalasonen, född 2007, har varit gjuten i Hisingslagets startelva.

– Målet i år var att ta en startplats, sedan visste jag att det skulle vara svårt med tanke på att jag konkurrerar med väldigt bra mittbackar, sa han i en intervju med NH i maj.

Med en omgång kvar har Harry Hilvenius startat 23 matcher varav 22 av dem varit från start till mål. Backtalangen har varit en nyckelspelare i BK Häcken som gör upp med Djurgårdens IF i sista omgången om en Europaplats.

Under onsdagsmorgonen fick Onsalasonen et kvitto på sin säsong. Han är en av tre som är nominerade i kategoris Årets unga spelare när den årliga galan ska hållas den 2 december.

– Det känns fantastiskt att bli nominerad. Det har varit en jätterolig säsong med laget och att få avsluta året med denna nominering känns jättekul, säger Harry Hilvenius i BK Häckens egna kanaler.

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