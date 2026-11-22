Polisen har fått samtal om flera stölder under helgen. Bland annat har en robotgräsklippare och en fyrhjuling stulits.
Båda stölderna upptäcktes under måndagen och polisen har fått in anmälningar om händelserna.
– Det var en robotgräsklippare som stulits i Åsa under helgen. Det är ju så, finns de tillgängliga och det finns möjlighet tar ju tjuvarna det, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.
Dessutom stals en fyrhjuling i Fjärås.
– Den stod parkerad vid en busshållplats, säger Eriksson.
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Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.