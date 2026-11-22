Flera stölder i helgen – fyrhjuling och gräsklippare borta

Av Johanna Simonsson

Polisen har fått samtal om flera stölder under helgen. Bland annat har en robotgräsklippare och en fyrhjuling stulits.



En fyrhjuling och en robotgräsklippare stals under helgen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Båda stölderna upptäcktes under måndagen och polisen har fått in anmälningar om händelserna.

– Det var en robotgräsklippare som stulits i Åsa under helgen. Det är ju så, finns de tillgängliga och det finns möjlighet tar ju tjuvarna det, säger Ulf Eriksson, stationsbefäl i Kungsbacka.

Dessutom stals en fyrhjuling i Fjärås.

– Den stod parkerad vid en busshållplats, säger Eriksson.