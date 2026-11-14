Debatt: Kvinnofrid kräver mer än vackra ord

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra allvarligaste samhällsproblem, skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Orange Day den 25 november är den dag där FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Färgen orange är en symbol för hopp och en framtid fri från våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra allvarligaste samhällsproblem. Det handlar om kvinnor som lever med hot, kontroll och misshandel, om barn som tvingas växa upp med våld i hemmet och om kvinnor vars liv släcks av en man de en gång haft en nära relation till. Det är inte ett privat problem. Det är ett samhällsproblem och ett allvarligt angrepp på kvinnors frihet.

Ingen kvinna ska behöva leva i rädsla. Därför krävs politisk handlingskraft, tydliga konsekvenser för förövare och ett samhälle som står på brottsoffrens sida. Den moderatledda regeringen har tagit viktiga steg. Ett råd för kvinnofrid har inrättats och en nollvision mot kvinnovåld har satts upp. Straffen för våld mot kvinnor och för hedersrelaterat våld och förtryck har skärpts. Mängdrabatten har avskaffats, så att upprepad brottslighet får tydligare konsekvenser. Det är viktiga förändringar, men arbetet får aldrig stanna där.

Moderatkvinnorna vill gå vidare med ytterligare reformer. Vi vill bland annat se en haverikommission vid varje fall av dödligt kvinnovåld, för att dra lärdomar och förhindra att fler kvinnor drabbas. Vi vill införa ett öppet förövarregister för allvarliga brott och se till att män som gång på gång utsätter kvinnor för våld möter betydligt strängare konsekvenser. Vi vill också att femicid, mord på kvinnor med koppling till kön och kvinnoförtryck, ska erkännas som ett eget brott.

Men kampen handlar inte enbart om straff och lagstiftning. Den handlar också om att upptäcka våldet i tid, att myndigheter samverkar och att kvinnor och barn som utsätts får det stöd och skydd de behöver. Vi behöver fortsätta prata med unga om respekt, gränser och ansvar. Män och pojkar måste vara en del av förändringen och våga säga ifrån.

Orange Day påminner oss om att kampen mot mäns våld mot kvinnor pågår varje dag, året runt. Vi får aldrig vänja oss, aldrig tystna och aldrig acceptera att kvinnors frihet begränsas av mäns våld. Varje kvinna oavsett vart hon bor ska kunna leva ett liv i frihet, trygghet och utan rädsla.

Moderatkvinnorna Halland

Charlotta Jonson, ordförande Moderatkvinnorna Halland (M)

Helena Storckenfeldt, förbundsordförande Halland (M)

Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande Kungsbacka (M)

Mikaela Waltersson, regionstyrelsens ordförande Halland (M)