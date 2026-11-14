Debatt: GIB måste bedömas utifrån resultaten

Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Att ha goda intentioner när man bygger upp en ny organisation är inte samma sak som att organisationen fungerar väl i praktiken.

Att endast två medarbetare har slutat på GIB säger inte heller särskilt mycket om hur hela verksamheten påverkas. En organisations framgång kan inte mätas enbart genom personalomsättning inom den egna enheten.

Den verkliga frågan är hur förändringen påverkar hela Vård och Omsorg: medarbetarnas arbetsmiljö, arbetsbelastning, bemanning, planering, samarbete och framför allt kvaliteten och kontinuiteten för omsorgstagarna.

Att problemen med bemanning och arbetsbelastning fanns redan före GIB är inget bevis för att den nya organisationen har löst dem. Tvärtom måste en organisationsförändring bedömas utifrån vilka konkreta förbättringar den faktiskt har lett till.

Det saknas flera viktiga svar i resonemanget:

Kvalitet: Har kvaliteten och kontinuiteten i omsorgen faktiskt förbättrats sedan GIB infördes?

Medarbetarnas perspektiv: Hur ser medarbetarna i de olika verksamheterna på förändringen, och har deras synpunkter tagits på allvar?

Arbetsmiljö: Har arbetsbelastningen minskat, eller har problemen snarare flyttats från en verksamhet till en annan?

Bemanning: Har bemanningen blivit mer stabil och fungerat bättre i praktiken?

Effektivitet: Har planeringen blivit smidigare, eller har förändringen skapat fler administrativa moment och längre kommunikationsvägar?

Delaktighet: I vilken utsträckning har berörda medarbetare faktiskt fått vara delaktiga i besluten och utformningen av arbetssätten?

Utvärdering: Finns det en oberoende och transparent utvärdering som visar att GIB har uppnått sina mål?

Att hänvisa till daglig kontakt med verksamheterna är inte samma sak som att visa att synpunkterna har lett till verkliga förbättringar.

Man kan uppskatta medarbetarnas engagemang och samtidigt ifrågasätta organisationens struktur, ledning och resultat. Det ena utesluter inte det andra.

Kritik mot GIB är inte kritik mot enskilda medarbetares arbetsinsatser. Det är en fråga om ansvar, ledarskap och huruvida organisationsförändringen verkligen har lett till förbättringar för hela verksamheten.

En organisationsförändring ska inte försvaras utifrån hur mycket arbete som lagts ner på att bygga upp den, utan utifrån vilka resultat den faktiskt har skapat. Det är resultaten som måste tala, inte intentionerna bakom förändringen.

Vi som arbetar nära verksamheten vet att verkligheten inte alltid ser ut som den beskrivs på ledningsnivå.

Bekymrad personal