Brand i byggnad – batteri kan ligga bakom

Av Johanna Simonsson

Det började brinna i ett förråd intill en bostad och både polis och räddningstjänst larmades.



En brand i en byggnad fick både polis och räddningstjänst att rycka ut. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 01-tiden natten till måndag som polis och räddningstjänst larmades till en adress i Onsala.

Enligt de första uppgifterna till polisen var det en förrådsbyggnad som brann. Det kan ha varit batteriet till en elsparkcykel som orsakade branden.

Alla boende i bostaden hade tagit sig ut för säkerhets skull och ingen skadades i samband med branden.

Det finns ingen misstanke om brott.