Det började brinna i ett förråd intill en bostad och både polis och räddningstjänst larmades.
Det var vid 01-tiden natten till måndag som polis och räddningstjänst larmades till en adress i Onsala.
Enligt de första uppgifterna till polisen var det en förrådsbyggnad som brann. Det kan ha varit batteriet till en elsparkcykel som orsakade branden.
Alla boende i bostaden hade tagit sig ut för säkerhets skull och ingen skadades i samband med branden.
Det finns ingen misstanke om brott.
Under förlossningen fick familjens dotter Emilia en stroke. Komplikationerna efter detta blev svåra och efter några månader fick hon diagnosen cerebral pares, mer känt som cp. Nu vill familjen förändra synen på diagnosen, den negativa klangen på uttrycket och upplysa fler om vad det faktiskt innebär.