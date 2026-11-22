Byggandet av Kungsbacka Arena pågår för fullt. När projektet fick startbesked för 14 månader sedan beräknades den totala kostnaden till 680 miljoner kronor. Nu avsätter kommunen ytterligare 20 miljoner för anpassningar.
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