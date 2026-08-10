Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
FAMILJ 2026-11-05 KL. 18:00
Premium

Katolska kyrkan satsar lokalt – vill hålla fler mässor

Av Sven Lundstedt

Sedan i våras kan man fira katolska högmässor i Kungsbacka. Onsalabon Mats Nilsson har konverterat till katolicismen och hoppas att fler ska upptäcka den nya möjligheten.
– Man behöver inte vara katolik för att delta, säger han.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Papperstidning inkl helgbilaga (fredagar)
+ e-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån

För dig som inte vill bläddra i papperstidning 
E-tidning (tisdag, fredag och söndag)
+ nyhetssajt (uppdateras hela veckan)

Ingen bindningstid.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår
efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FAMILJ

Premium | FAMILJ 2026-11-05 KL. 18:00
Katolska kyrkan satsar lokalt – vill hålla fler mässor
Premium | FAMILJ 2026-10-22 KL. 07:30
Föräldrar går samman – startar ny fritidsgård för unga
Premium | FAMILJ 2026-10-20 KL. 20:00
Unik dagbok ges ut – skrevs av 16-åring för 100 år sedan
Premium | FAMILJ 2026-10-10 KL. 15:45
Populär bassängträning lockar nya medlemmar
Premium | FAMILJ 2026-10-09 KL. 18:00
Möt 105-åriga Valldabon Judith
Premium | FAMILJ 2026-10-03 KL. 13:30
Hon är en av Sveriges yngsta präster – vill locka fler unga till kyrkan
Premium | FAMILJ 2026-10-03 KL. 10:00
Så fångar läraren elevernas intresse i en digital tid
Premium | FAMILJ 2026-09-08 KL. 18:00
Onsalabons tomtar och hönor säljer över hela Europa
Premium | FAMILJ 2026-08-14 KL. 18:00
Svinstall blev ateljé – nu målar 71-åringen varje dag
Premium | FAMILJ 2026-08-10 KL. 19:00
Hon tar över jobbet: "Vi måste se till att trafiken flyter"

Fler nyheter

MEST LÄSTA FAMILJ

Premium | FAMILJ 2026-11-05 KL. 18:00
Katolska kyrkan satsar lokalt – vill hålla fler mässor

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.