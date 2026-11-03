Polisinsats ledde till långa köer på E6

Av Christina Wagner

En polisinsats vid Sandsjöbacka resulterade i långa köer på E6.



Enligt uppgifter är det långa köer på E6 norr om Kungsbacka på grund av en polisinsats. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Köerna var i norrgående riktning efter vad som enligt Trafiken, P4 Göteborg berodde på en polisinsats i höjd med Sandsjöbacka.

Enligt Johan Håkansson, presstalesperson hos polisen i region väst, handlade det om ett vanligt fordonsstopp.

– Vi är fortfarande kvar på platsen och genomför kontrollen av fordonet. Ingen anmälan har upprättats.

Vidare hoppas han att trafikanterna har förståelse för att det kan fortsätta påverka trafiken medan kontrollen utförs.

Köerna har minskat och trafiken rullar nu på som vanligt.