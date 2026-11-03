Polisinsats ledde till långa köer på E6

En polisinsats vid Sandsjöbacka resulterade i långa köer på E6.
Köerna var i norrgående riktning efter vad som enligt Trafiken, P4 Göteborg berodde på en polisinsats i höjd med Sandsjöbacka.
Enligt Johan Håkansson, presstalesperson hos polisen i region väst, handlade det om ett vanligt fordonsstopp.
– Vi är fortfarande kvar på platsen och genomför kontrollen av fordonet. Ingen anmälan har upprättats.
Vidare hoppas han att trafikanterna har förståelse för att det kan fortsätta påverka trafiken medan kontrollen utförs.
Köerna har minskat och trafiken rullar nu på som vanligt.
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