Larm om trafikolycka – vägen avstängd

Av Christina Nordwall

Ett larm om en trafikolycka med flera fordon inblandade ska ha inträffat på Varbergsvägen.



Trafikolycka på Varbergsvägen stoppar trafiken. Arkivfoto: Norra halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom strax innan klockan 16 på fredagseftermiddagen och det ska röra sig om bilar som kolliderat på Varbergsvägen strax innan Åsa, i korsningen Ölmannäs ringväg. Räddningstjänsten är på plats och det är stopp i trafiken.

– Vi är framme och har stängt av vägen i båda riktningar, säger Fredrik, ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.